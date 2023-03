Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : spectaculaire rebond depuis le test des 140E information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Schneider matérialise un spectaculaire rebond en 4 séances depuis le test (éphémère) des 140E le 24 mars: 10% repris et 2 'gaps' consécutifs à la hausse, au-dessus de 146,84E (le 28/03) et 149,22E (le 29/03).

Le titre revient à 3% de son zénith absolu inscrit le 9 mars à 157,6E, une résistance déjà abordée les 16 et 20 février dernier.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.74%