Schneider : souhaiterait vendre Luminous Power Technologies

(CercleFinance.com) - Schneider aurait recruté Citigroup pour réaliser la vente de Luminous Power Technologies (LPT) selon l'Economic Times en Inde. Plusieurs fonds d'investissements seraient en discussion comme Carlyle, Blackstone et KKR. Luminous Power Technologies serait valorisé entre 500 et 600 M$ indique Aurel BGC. La société fabrique et vend en particulier des onduleurs et des systèmes de batteries précise le bureau d'analyses. Schneider Electric avait annoncé fin août avoir finalisé avec succès la transaction visant à combiner ses activités basse tension et automatismes industriels en Inde avec celles de l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro (L&T). 'Grâce à ce rapprochement, l'Inde devrait devenir le troisième marché de Schneider Electric par son chiffre d'affaires et l'un de ses principaux pôles d'innovation et de fabrication', avait souligné le groupe Français.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -0.59%