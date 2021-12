Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : sommet en tour sous 168,3E information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 19:08









(CercleFinance.com) - Schneider semblait parti pour inscrire un nouveau record absolu ce 14 décembre mais avec un brusque revirement à la baisse à mi-séance et une clôture à 162,76E (+ bs du jour), le scénario ressemble plutôt à un sommet en tour sous 168,3E.

Une rechute sous l'ex-zénith des 162,1E (et support oblique court terme) pourrait précéder une accélération vers 154,5E (ex-sommet du 17/08) puis du 'gap' des 143,22E du 26/10 (niveau anticipé du support oblique moyen terme au 31/12).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -2.55%