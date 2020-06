Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : se hisse vers 97,7E, engrange +42% en 3 mois Cercle Finance • 19/06/2020 à 18:55









(CercleFinance.com) - Schneider se hisse vers 97,7E et manque de peu l'objectif des 100E. Le titre engrange tout de même +42% en 3 mois mais il lui reste à combler le 'gap' des 100,95E du 21 février puis à retracer le zénith des 102,9E du 20 février (en clôture). Le titre n'est pas très loin de dessiner un double-top avec un creux spectaculaire à 68,16E le 20 mars

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +0.93%