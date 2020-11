Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : se hisse au-delà des 107,5E Cercle Finance • 02/11/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Schneider se hisse au-delà des 107,5E, effaçant d'un coup toutes ses pertes depuis le 26 octobre et retraçant l'ex-résistance du 27 août au 15 septembre, puis du 30 septembre au 8 octobre. L'Objectif suivant serait 108,9E, puis le zénith historique des 111,5E du 14 octobre

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +3.26%