Schneider : sauve les 200E, mais pas le support des 204,5E

(CercleFinance.com) - Schneider sauve in extremis les 200E, mais pas le support des 204,5E des 2 et 22 avril dernier.

Le titre semble bien parti pour refermer le 'gap' des 196E du 14 février puis pour tester un petit support situé vers 191,8E (du 13 février)... mais le principal rendez-vous moyen terme, ce sera avec l'ex-zénith des 181,8E du 28 décembre 2023.



Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 203,50 EUR Euronext Paris -4,77%