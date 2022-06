Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : s'enfonce sous 117E information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Schneider s'enfonce sous 117E, confirmant la cassure du support majeur des 122E du 7 mars et du 9 mai.

Le titre semble bien parti pour retracer l'ex-zénith historique des 105E du 20 février 2020, voir les 102E, ex-support des 25 septembre et 29 octobre 2020.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -2.96%