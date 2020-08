Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : revient au contact des sommets (103,5E ou 105,5E) Cercle Finance • 07/08/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Toujours dans les favorites des investisseurs, Schneider se hisse au-delà des 103E et revient au contact des sommets (les 103,5 du 'fixing' d'ouverture du 27 juillet ou les 105,5E du 20 février en intraday). Il s'agit d'une résistance majeure dont le franchissement ouvriraiat la route des 123,4E (doublement du cours depuis le plancher intraday des 61,7E du 18 mars).

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +1.08%