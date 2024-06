Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : revient au contact de son support information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Après la fausse sortie de corridor 224,5/230E (il oscille en son sein depuis le 30 mai) du 14 juin et un rebond sur 221E, Schneider semble avoir du mal à poursuivre à la hausse au-delà de 229E et le scénario le plus probable, c'est une consolidation jusque sur 218E, l'ex-résistance des 22 mars et 29 avril.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 225,90 EUR Euronext Paris -1,44%