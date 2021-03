Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : retrace son record absolu à 130,5E Cercle Finance • 31/03/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Schneider reste parmi les favorites des investisseurs et retrace son record absolu à 130,5E du 15 février (en intraday)... et va inscrire un nouveau record absolu de clôture. La sortie par le haut d'un corridor (ou 'drapeau haussier') 122/130E préfigure un test rapide des 138E. Le titre qui a déjà vu son cours multiplié par plus de 2 (depuis le plancher des 62E de mi-mars 2020) pourrait se diriger vers un triplement avant fin 2021 au rythme actuel.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +1.56%