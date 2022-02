Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : retombe sous 146,5E, risque de baisse rapide information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 10:55









(CercleFinance.com) - Schneider retombe sous 146,5E et compromet le support des 27/10/2021 et 04/02/2022: ce niveau coïncide avec l'oblique haussière long terme: sa cassure déboucherait sur le rapide comblement du 'gap' des 143,22E du 26/10/2021 puis le retracement du plancher des 138,7E du 11/10/2021





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -2.48%