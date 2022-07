Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider: résiste bien après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien cet après midi avec une légère baisse (0,3%) alors que le CAC40 est en repli de 2,6%.



UBS estime dans son analyse du jour qu'il n'y a pas encore de signes de ralentissement : ' les fondamentaux et une exécution solide continuent de soutenir une croissance rentable '.



UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 165 E.



' Malgré un 2ème trimestre 2022 plus faible de Schneider en Chine, les fondamentaux et une exécution solide continuent de soutenir la performance opérationnelle du groupe ' indique UBS.





