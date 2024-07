Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : reperd -4%, teste un support oblique vers 218E information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Schneider reperd -4% vers 218E et enfonce le support oblique d'un triangle ascendant court terme... qui de ce fait se trouve invalidé.

Le titre teste la base d'un canal légèrement baissier issu du zénith des 238E : l'oblique qui sert de support se situe bel et bien vers 218E (ex-zénith du 22 mars).

L'étape suivante sera un test du double support des 204,5E des 2 et 22/04.











Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 220,80 EUR Euronext Paris -3,12%