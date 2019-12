Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : repart à l'assaut du zénith des 88,44E du 27/11 Cercle Finance • 04/12/2019 à 17:43









(CercleFinance.com) - Schneider, qui n'a presque rien lâché les 2 et 3 décembre, repart à l'assaut du zénith historique des 88,44E du 27/11 (en clôture et 88,9E en intraday, y compris le 28/11). Une sortie par le haut du corridor 85,8/88,8E validerait un objectif de 91,8/92E.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris +2.35%