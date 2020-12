Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : renoue avec les 120E Cercle Finance • 28/12/2020 à 12:30









(CercleFinance.com) - Schneider renoue avec les 120E et s'apprête à renouer avec les 120,55 (zenith de cloture du 20/11), voir le zénith d'ouverture du 23/11, soit 121,35E Gare au double-top sous les 121E, le principal support se situant à 113,3E

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.09%