Schneider : refranchit 115,5E, vers un re-test des 121,35E ?

(CercleFinance.com) - Schneider qui a rebondi sur 113,25E ('gap' comblé) refranchit 115,5E et se rapproche de l'ex-support des 116,65E (du 26/11 au 01/12): au-delà de ce palier, il y a peu d'obstacle pour empêcher un re-test des 121,35E, le zénith d'ouverture du 29/11.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +0.61%