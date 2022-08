Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : rechute vers 118,5E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 17:46









(CercleFinance.com) - Schneider amorce une rechute vers 118,5E : la cassure des 122,25E (plancher du 26/07 et 29/08) semble préfigurer un re-test imminent du plancher 111E du 23 juin au début juillet.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.12%