Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : rebondit sur 117E, se hisse vers 126E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 12:50









(CercleFinance.com) - Schneider qui rebondit sur 117E, se hisse vers 126E : la hausse pourrait se poursuivre jusque vers 133E, c'est à dire jusqu'au test de la résistance oblique baissière moyen terme.

Au-delà, le titre viserait l'ex-zénith des 137E du 18 août.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +3.37%