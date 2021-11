Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : rebondit et comble le 'gap' des 155,5E information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Schneider résiste à la rechute des indices US, le titre qui rebondit par 3 fois sur 150E et comble le 'gap' des 155,5E. Il se hisse même jusque vers 157,3E dans la foulée, son précédent zénith du 16 septembre. Schneider reste très proche de son sommet historique des 162/162,3E.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +3.69%