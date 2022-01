Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : pullback sous 161E, cassure des 162,7E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 17:52









(CercleFinance.com) - Schneider subit un pullback sous 178,76E et retombe déjà de -10% sous 161E : ceci valide la cassure du petit support des 162,E du 14 décembre.

Le titre semble amorcer une correction en direction du support des 151,24E du 29/11





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -5.14%