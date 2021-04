Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : pullback sous 135,6E, nouveau record absolu Cercle Finance • 12/04/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Schneider amorce pullback sous 135,6E, le nouveau records absolu inscrit au 'fixing' d'ouverture. La sortie par le haut d'un corridor (ou 'drapeau haussier') 122/130E préfigurait un test rapide des 138E: objectif testé à 2% près, le titre ayant prix jusqu'à 15% depuis le 1er janvier et +100% depuis mi-mars 2020. En cas de repli, le principal support se situe à 121E (à ne pas enfoncer).

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -1.48%