Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : pullback sous 132E, 'gap' sous 129,72E Cercle Finance • 19/05/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - Schneider subit un pullback sous 132E (loin du zénith des 139E du 27 avril)et ouvre un 'gap' de rupture sous 129,72E. Le titre re-teste aussitôt l'ex-plancher des 127,85E des 12 et 13 mai et semble se préparer à retracer le support des 121E du 29 janvier.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.21%