Schneider : pullback sous 127,5E, surveiller 126E information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 17:18









(CercleFinance.com) - Schneider ricoche sous 132,5E et amorce un pullback sous 127,5E: il faut surveiller le support oblique des 126E car en cas d'enfoncement, le prochain support pourrait se situer vers un palier de soutien situé vers 118/119E, ce qui ne constitue pas un risque de perte considérable.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -1.51%