SCHNEIDER : projet d'OPAS sur IGE+XAO

Le dépôt de l'offre par SEISAS devrait intervenir en septembre 2021, le projet de note en réponse sera ensuite 5 déposé par IGE+XAO et comportera l'avis motivé du Conseil d'administration ainsi que le rapport de l'expert indépendant. Sous réserve de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers, l'Offre devrait se tenir au cours du mois d'octobre 2021.

Le prix proposé fait notamment ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté de IGE+XAO et une prime de 17,4% sur la moyenne des 60 jours pondérée par les volumes.

(AOF) - Schneider Electric a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (SEISAS), actionnaire majoritaire détenant environ 67,7% du capital social et environ 78,3% des droits de vote de la société IGE+XAO sur les actions qu'elle ne détient pas directement ou indirectement, soit environ 31,9% du capital social de IGE+XAO2, au prix de 260 euros par action.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.