Schneider: présente un nouvel onduleur industriel information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Le groupe présente son nouvel onduleur, l'Easy-UPS 24V CC. Cet onduleur a été créé pour les environnements industriels et commerciaux.



Le nouveau système d'alimentation sans interruption Easy-UPS minimise les temps d'arrêt et protège les équipements, ce qui permet de réduire les opérations de maintenance et d'améliorer le contrôle de l'infrastructure industrielle. Il est aujourd'hui disponible dans le monde entier.



' Avec l'onduleur Easy-UPS de Schneider Electric, les opérateurs des environnements industriels et commerciaux peuvent prendre le contrôle grâce à un système de surveillance et de gestion à distance, ce qui leur permet de protéger pleinement leur investissement. ' a déclaré Vincenzo Salmeri, vice-président de la division Sécurité de l'alimentation pour le secteur industriel et commercial de Schneider Electric.