Schneider, plus forte baisse du CAC, du SBF 120 et du SRD à la clôture du lundi 27 janvier 2025

(AOF) - Schneider Electric (- 9,48% à 245,00 euros)

Schneider Electric ferme la marche de tous les indices parisiens ce lundi, talonné par Legrand (-7,03% à 95,48 euros). Les deux sociétés sont pénalisées, à l'instar du compartiment technologique à l'échelle européenne en Europe, après les annonces de DeepSeek. Cette start-up chinoise, spécialisée dans l'IA, a annoncé avoir lancé un modèle d'IA plus performant que ChatGPT, dont le prix d'accès est presque cent fois moins coûteux. Le titre reste cependant en hausse de plus de 35% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

-Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 35,9 Mds€, généré par les produits (53% des ventes), les systèmes (28 %) et les logiciels & services (19 %) et les services sur site (10 %)

- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 28 %, devant l’Europe de l’ouest pour 25 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027,

- hub de données unique rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- objectif 2027 de 80 % de ventes récurrentes dans le chiffre d’affaires, vs 70 % en 2023,

- allocation de capital orientée vers la croissance organique et la progression de la distribution aux actionnaires,

-innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 5,3 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale Impact 2021-2025 visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Situation financière saine avec 9,4Mds€ de dette nette et un autofinancement libre de 4Mds€.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Vers l’acquisition, pour 825 M$ en numéraire de 75 % de Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide avec accord pour un contrôle total en 2028 ;

- Fort ralentissement de la croissance européenne au 3 ème trimestre ;

- Après une croissance de 6,8 % des revenus, objectif 2024 : ventes en hausse de 6 à 8 % et marge opérationnelle de 18,1 % à 18,2 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2023 de 3,50 € et attente d’un programme de rachat d'actions de 1 Md€ environ, financé par la récente cession de la filiale DTN et étalé sur 2 ans.