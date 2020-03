Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : petit gap ouvert sous 94,2E Cercle Finance • 06/03/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Affichant l'une des plus fortes baisses du CAC40, Schneider ouvre un petit 'gap' sous 94,2E. Le titre pourrait chercher du soutien vers les 88,8E, borne haute du corridor des 85,8/88,8E au sein duquel il a évolué en novembre dernier et testée en intraday le 28 février.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris -5.48%