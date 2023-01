Schneider: partenariat avec BitSight pour les cybermenaces information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 17:32

(CercleFinance.com) - Schneider Electric et BitSight, leader de la détection et de la gestion des cyberrisques, ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique. Ce partenariat a pour objectif le développement d'une capacité globale d'identification des risques et de veille sur les menaces relatives aux technologies opérationnelles (OT).



' Ces dernières années, les auteurs de cybermenaces avancées et opportunistes ont démontré une volonté accrue de cibler les sites industriels et opérationnels. Schneider Electric et BitSight considèrent ce partenariat comme une étape importante pour renforcer leur engagement à améliorer la sécurité et la résilience de leurs communautés notamment, en détectant les protocoles OT exposés sur internet ' indique le groupe.



Schneider Electric va fusionner ses connaissances approfondies concernant les protocoles et systèmes OT avec les capacités de détection et de gestion de l'exposition de BitSight, leaders sur ce marché.



L'objectif de cette collaboration est de renforcer la sécurité industrielle et d'optimiser la visibilité sur les infrastructures industrielles et les systèmes de contrôle industriel (ICS) susceptibles d'être exposés à une cyber-violation.