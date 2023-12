Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider: nouveaux sponsors pour le programme Catalyse information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé aujourd'hui que Google, ASM et HP avaient rejoint le programme Catalyse -qui vise à accélérer l'accès aux énergies renouvelables à travers la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs et le paysage de l'approvisionnement informatique- en tant que nouveau sponsors mondiaux.



Cette annonce coïncide avec la Conférence des Nations Unies COP28 sur les changements climatiques qui se déroule à Dubaï.



' Nous sommes ravis d'accueillir Google, ASM et HP dans le programme Catalyse. Leur décision de rejoindre soutient l'ambition d'accélérer la décarbonation des chaînes d'approvisionnement ', a déclaré Jean-Pascal Tricoire, Président de Schneider Electric.



' Les émissions du scope 3 se sont avérées difficiles à suivre et à gérer, mais le programme Catalyse permet aux entreprises et à leurs fournisseurs de s'engager et de collaborer dans leur transition énergétique et leur décarbonisation', a-t-il rappelé.





