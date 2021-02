Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : nouveau record absolu à 129E Cercle Finance • 12/02/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - La tendance haussière 'en ligne' sur Schneider se poursuit avec nouveau record absolu à 129E: l'identité du graphique intraday et sur 11 mois est assez stupéfiante. Parti de 62E le 19 mars 2020, le titre a maintenant plus que doublé de valeur et affiche +25% par rapport à son précédent zénith du 20 février 2020. Prochain objectif +38%... soit 140E ?

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +3.20%