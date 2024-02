Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : nouveau record à 189,6E, peut viser 195E information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Schneider reste fidèle à son statut de favorite des investisseurs avec l'inscription d'un nouveau record à 189,6E: le titre efface avec aisance l'obstacle des 184E (du 21/12 au 26/01) et s'ouvre le chemin des 195E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +1.62%