Schneider : nouveau record à 158E, pourrait viser 174E

(CercleFinance.com) - Schneider inscrit un nouveau record à 158E (+33% annuel) : la dernière oscillation entre 140 et 126E induisait un objectif de 154E... qui est débordé. Le titre se dirige t'il vers un triplement de valeur depuis son plancher des 58E de mi-mars 2020 : cela validerait un objectif de 174E.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.70%