Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : nouveau record à 152,26E information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Schneider signe un nouveau record à 152,26E, 2% au-delà des 149,5E du 5 août: le titre affiche désormais +50% par rapport au plancher des 101E du 30/10/2020 et +145% depuis son plancher de mi-mars 2020. La hausse devient parabolique, plus aucune résistance en vue... mais la dernière oscillation entre 140 et 126E induisait un objectif de 154E : c'est presque fait.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.33%