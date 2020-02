Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : nouveau record à 105,5E Cercle Finance • 20/02/2020 à 11:08









(CercleFinance.com) - Schneider, dopé par ses trimestriels (RN +14%), inscrit un nouveau record à 105,5E: parti de 71E le 15 août, le titre est tout proche d'affiche +50% depuis cette date (106,5%), l'objectif suivant se situerait vers 115E

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris +7.29%