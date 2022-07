Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : nouveau rebond sur 110E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 09:29









(CercleFinance.com) - Schneider tente un nouveau rebond sur 110E (après un 1er test les 23 et 24 juin.

Un 'W' s'ébauche mais sera confirmé par le franchissement des 117,6E (résistance du 28 juin) avec le comblement du 'gap' des 123,26E du 18 juin puis le retracement des 131,58E en ligne de mire.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +3.39%