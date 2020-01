Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : nomination de Jill Lee en qualité de censeur Cercle Finance • 07/01/2020 à 11:29









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration a décidé de nommer Mme Jill Lee en qualité de censeur avec effet au 1 er janvier 2020. Mme Jill Lee est actuellement Directrice Financière de Sulzer Ltd., poste qu'elle occupe depuis 2018. ' Outre ses solides compétences financières, Mme Lee apportera au conseil sa parfaite connaissance des métiers de Schneider Electric et une grande pratique des marchés asiatiques ' indique le groupe. ' La nomination de Mme Jill Lee en tant qu'administratrice indépendante sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de 2020 '.

