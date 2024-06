Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: Moody's relève sa perspective sur le crédit information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Schneider Electric fait savoir que l'agence de notation Moody's a modifié aujourd'hui sa perspective sur son crédit de 'Stable' à 'Positive' et confirme la note A3.



Une décision qui fait suite au changement effectué le 26 avril 2024 par S&P avec une augmentation de la notation à A/A1 avec une perspective stable.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 226,30 EUR Euronext Paris -0,40%