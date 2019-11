Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : Moody's relève à A3, perspectives stables Cercle Finance • 15/11/2019 à 18:12









(CercleFinance.com) - Moody's a relevé sa notation à long terme sur Schneider et les notations sur les titres de créance de premier rang non garantis de Schneider, qui sont passées de Baa1 à A3 avec perspectives stables. ' La nouvelle notation fait suite à la solide performance opérationnelle soutenue de Schneider au cours des derniers trimestres, illustrée par une croissance organique solide, une rentabilité améliorée et une forte génération de trésorerie ' indique Moody's. ' La société a confirmé son intention de faire croître l'EBITA de 2019 de 6 à 8%, malgré un environnement macroéconomique plus modéré. Schneider vise une croissance organique de 4 à 5% de son chiffre d'affaires '.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris +0.87%