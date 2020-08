Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : les prévisions et conseils d'un analyste Cercle Finance • 04/08/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse laisse ses estimations de résultat opérationnel globalement inchangées sur 2020-2022. ' Nous continuons à voir une marge attrayante et une nouvelle évaluation de Schneider alors que le groupe vise une rentabilité supérieure à 17% d'ici 2022 (entraînant à elle seule une croissance de 13% du BPA) ' indique le bureau d'analyses. ' Schneider se négocie avec une prime de 6% par rapport à ses pairs européens dans le secteur électrique, mais une réduction de 20% par rapport à la moyenne de ses principaux pairs américains ' rajoute Crédit Suisse. Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 111 E (contre 105 E).

