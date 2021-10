Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : les 159E de nouveau accessibles ? information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Schneider refranchit le cap des 150E (ex-plancher du 8 septembre) et s'apprête à combler le 'gap' des 151,44E du 23/09. Le débordement des 152E rendrait le record des 159E du 17/09 (inscrit à l'ouverture) de nouveau accessible.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.41%