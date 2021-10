Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : le titre profite de l'analyse de Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 2%. Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 160 euros sur Schneider Electric, continuant de la voir comme une valeur favorite (top pick) avant sa publication, la réunion investisseurs de novembre et sur une vision à 12 mois. Le broker pense que le groupe 'peut faire face aux défis à court terme de chaine logistique et d'inflation des matières premières', et qu'il offre 'un cas attractif de croissance organique dans le milieu de la plage à un chiffre et d'expansion supplémentaire des marges'.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +1.86%