Schneider : le groupe s'engage pour le zéro carbone

(CercleFinance.com) - Schneider a rejoint la liste des signataires du Climate Pledge, un engagement initié il y a 10 ans par Amazon et Global Optimism, pour une émission zéro carbone en 2040. L'entreprise va même plus loin en affirmant que ses opérations seront neutres en carbone d'ici 2025 et que ses émissions nettes seront nulles (sans compensation) d'ici 2030. Tous les produits devront aussi être neutres en carbone d'ici 2040, tandis que la chaîne d'approvisionnement le sera à son tour en 2050. 'Le développement durable est au coeur de tout ce que nous faisons chez Schneider, et l'innovation numérique est essentielle pour relever le défi du changement climatique', a indiqué Jean-Pascal Tricoire, président-directeur général de Schneider Electric. 'Nous progresserons plus rapidement vers un monde durable et inclusif si nous progressons ensemble. Nous avons rejoint The Climate Pledge pour assurer la neutralité carbone. '

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris 0.00%