Schneider : lauréat d'un prix pour le développement durable

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a été reconnu par Microsoft comme le lauréat 2021 du prix du partenaire de l'année pour le changement en matière de développement durable. Le groupe a été nommé lauréat du prix du partenaire Microsoft Sustainability Changemaker de l'année 2021. Ce prix récompense l'impact que Schneider a eu en aidant ses clients à définir et à atteindre des objectifs de décarbonation à l'aide de ses solutions logicielles phares EcoStruxure, qui s'appuient sur les technologies Microsoft. Pour la période 2018-2020, Schneider Electric a aidé ses clients à économiser 134 millions de tonnes d'émissions de CO2, atteignant désormais 276 millions de tonnes économisées à la fin du premier trimestre 2021.

