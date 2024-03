Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : inverse la vapeur, rechute de -4% sous 206E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Schneider qui a inscrit un nouveau record absolu à 218,5E ce lundi 25 mars et qui caracolait au-delà de 216E ce matin-même inverse la vapeur en intraday et rechute de -4% sous 206E (soit -10E en ligne droite) et sous le plancher des 208E du 6 au 12 mars.

Le titre pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 196,04E du 14 février, voir tester la solidité du plancher des 191,4E du 13 et 14 février.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.06%