Schneider : hausse de 14% du résultat net ajusté en 2019

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'élève à 7 310 millions d'euros, soit une hausse organique de +3,0 % et une progression de +4,0 % en croissance publiée. Sur l'année, le chiffre d'affaires s'inscrit à 27 158 millions d'euros, en croissance de 5,6% (+4,2% en hausse organique). La marge brute est en hausse organique de +5,5 %, le taux de marge brute s'améliorant de +50 points de base en organique à 39,5 % en 2019. L'EBITA ajusté 2019 atteint 4 238 millions d'euros, soit une croissance organique de +8,7 %, tandis que la marge d'EBITA ajusté s'élève à 15,6 %, en amélioration organique de +70 points de base. Le résultat net ajusté s'élève à 2 933 millions d'euros en 2019, en hausse de +14 % par rapport à 2018. La génération de cash-flow libre est de 3 476 millions d'euros. En 2020, le Groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre +1 et +3 %, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 16,0 % et 16,3 % (avant effet de change et impact des acquisitions). Au cours de la période 2019-2021, le Groupe réaffirme son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +3 % et +6 % en moyenne sur la durée du cycle économique. Le Groupe continuera de se focaliser sur ses leviers internes de rentabilité, avec pour objectif une amélioration de sa marge d'EBITA ajusté d'environ +200 points de base (à taux de change constant).

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris +4.47%