Schneider : 'gap' au-dessus de 101,85E, nouveau record à 105E

(CercleFinance.com) - Dopé par ses trimestriels, Schneider ouvre un 'gap' au-dessus de 101,85E, pour inscrire un nouveau record absolu à 105,5E. Le titre sort même par le haut d'un canal haussier borné par 104E (un autre record potentiel accessible la veille). Parti d'un plancher de 61,7E, le titre affiche déjà +70% en 4 mois... et le prochain objectif pourrait tout bonnement être un doublement, soit 123,5E.

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +3.64%