(CercleFinance.com) - Schneider subit une franche cassure du support des 129,5E des 4 mars et 4 mai: voilà un signal baissier majeur qui préfigure une décrue en direction de l'ex-plancher des 114E (du 7/12/2020) et du point bas 101E du 30 octobre 2020.







Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.59%