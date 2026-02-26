Schneider Electric vise en 2026 une croissance du CA de 7-10% et une hausse de l’Ebita ajusté de 10-15%

Le fabricant français d'équipements électriques Schneider Electric SCHN.PA a annoncé jeudi viser en 2026 une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 10% et une hausse du résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) ajusté de 10% à 15% en organique, après avoir enregistré un Ebita ajusté annuel en hausse organique de 12,3%, porté par la forte demande des centres de données.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer