Schneider Electric vise en 2026 une croissance du CA de 7-10% et une hausse de l’Ebita ajusté de 10-15%
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 07:43

Le fabricant français d'équipements électriques Schneider Electric SCHN.PA a annoncé jeudi viser en 2026 une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 10% et une hausse du résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) ajusté de 10% à 15% en organique, après avoir enregistré un Ebita ajusté annuel en hausse organique de 12,3%, porté par la forte demande des centres de données.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

