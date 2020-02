Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : vers l'acquisition de RIB Software Cercle Finance • 13/02/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce son intention d'acquérir une participation majoritaire dans RIB Software par la voie d'une offre publique d'achat volontaire, à un prix de 29 euros par action, soit une prime de 41% par rapport au dernier cours de clôture. La transaction valorise 100% de cette société à environ 1,4 milliard d'euros. L'offre est soutenue par le conseil d'administration de RIB et sa finalisation devrait intervenir au deuxième trimestre 2020 sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Basée à Stuttgart et cotée à Francfort, RIB compte près de 2.700 collaborateurs, répartis sur plus de 50 sites dans le monde, générant ainsi un chiffre d'affaires de 214 millions d'euros avec une marge d'EBITDA de 23,4% en 2019.

