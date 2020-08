Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric : transaction avec L&T finalisée en Inde Cercle Finance • 31/08/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir finalisé avec succès la transaction visant à combiner ses activités basse tension et automatismes industriels en Inde avec celles de l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro (L&T). L'activité combinée sera entièrement consolidée dans les comptes de Schneider Electric, qui détient une participation de 65% de l'entreprise issue de la combinaison, tandis que Temasek, un fond d'investissement basé à Singapour détient la participation restante. 'Grâce à ce rapprochement, l'Inde devrait devenir le troisième marché de Schneider Electric par son chiffre d'affaires et l'un de ses principaux pôles d'innovation et de fabrication', souligne le Français, qui avait annoncé cette transaction le 1er mai 2018.

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris -0.43%